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Restitusi Pajak Dikeluhkan Pengusaha, Ancaman PHK hingga Pailit

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |14:34 WIB
Restitusi Pajak Dikeluhkan Pengusaha, Ancaman PHK hingga Pailit
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kemudian menyampaikan persoalan restitusi pajak ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA — Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan lambannya pencairan restitusi pajak yang dinilai mengganggu arus kas perusahaan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kepailitan di sejumlah perusahaan industri.

Keluhan tersebut disampaikan pelaku usaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kemudian menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Agus mengatakan, restitusi pajak menjadi salah satu keluhan yang banyak disampaikan Kadin kepada Kemenperin. Menurut dia, pencairan restitusi memiliki kaitan langsung dengan kondisi arus kas perusahaan.

“Keluhan [pengusaha] ini kami sangat pahami dan sudah kami koordinasikan, sudah kami sampaikan, dan konsultasikan kepada menteri keuangan, yang memang punya kewenangan atau kebijakan mengenai restitusi,” kata Agus dalam rapat bersama Komisi VII DPR, dikutip Kamis (3/9/2026).

Menurut Agus, kondisi arus kas perusahaan turut menentukan kemampuan pelaku usaha dalam membiayai proyek-proyek baru. Karena itu, persoalan pencairan restitusi pajak perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha.

Pengusaha Khawatir Berujung PHK

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