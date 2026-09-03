Restitusi Pajak Tak Kunjung Cair, Purbaya Diminta Segera Cari Solusi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan segera mencari solusi atas keluhan pelaku usaha terkait lambannya pencairan restitusi pajak. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diharapkan segera mencari solusi atas keluhan pelaku usaha terkait lambannya pencairan restitusi pajak. Persoalan tersebut mendesak karena mengganggu arus kas perusahaan dan berpotensi mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kepailitan.

Keluhan pelaku usaha tersebut telah disampaikan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kemudian membawa persoalan tersebut dan menyampaikannya langsung kepada Purbaya.

Agus mengatakan, restitusi pajak menjadi salah satu keluhan yang banyak disampaikan Kadin kepada Kemenperin. Menurut dia, pencairan restitusi berkaitan langsung dengan kondisi arus kas perusahaan.

“Keluhan [pengusaha] ini kami sangat pahami dan sudah kami koordinasikan, sudah kami sampaikan, dan konsultasikan kepada menteri keuangan, yang memang punya kewenangan atau kebijakan mengenai restitusi,” kata Agus dalam rapat bersama Komisi VII DPR, dikutip Kamis (3/9/2026).

Menurut Agus, kondisi arus kas turut menentukan kemampuan perusahaan dalam membiayai proyek-proyek baru. Karena itu, persoalan pencairan restitusi pajak perlu segera mendapat perhatian pemerintah agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

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