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LPKR Cetak Laba Rp385 Miliar dan Perbarui Jajaran Direksi dan Komisaris

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |14:00 WIB
LPKR Cetak Laba Rp385 Miliar dan Perbarui Jajaran Direksi dan Komisaris
RUPS PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). (Foto: Okezone.com/LPKR)
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JAKARTA — PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melakukan perubahan susunan dewan komisaris serta penurunan modal ditempatkan dan disetor. Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan menata struktur permodalan guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pemegang saham menerima pengunduran diri Anand Kumar dari jabatan Komisaris Perseroan terhitung sejak RUPSLB ditutup. Selain itu, RUPSLB menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan 2028.

Dewan Komisaris
• Presiden Komisaris / Komisaris Independen: Prof. DR. IR. Ginandjar Kartasasmita
• Komisaris Independen: Bambang Soesatyo, SE, MBA
• Komisaris Independen: Theo L. Sambuaga
• Komisaris: Kin Chan
• Komisaris: George Raymond Zage III
• Komisaris: Ketut Budi Wijaya

Direksi
• Presiden Direktur: Indra Yuwana
• Wakil Presiden Direktur: Agus Arismunandar
• Direktur: Marshal Martinus Tissadharma
• Direktur: Surya Tatang
• Direktur: Dominique Dion Leswara
• Direktur: David Iman Santosa
• Direktur: Fendi Santoso

RUPSLB juga menyetujui penurunan modal ditempatkan dan disetor melalui penarikan kembali 20.700.600 saham treasuri hasil buyback periode 2020–2023 dengan nilai nominal Rp100 per saham (total Rp2,07 miliar).

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