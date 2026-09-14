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Profil Suahasil Nazara yang Dilantik Jadi Menteri Keuangan 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:56 WIB
Profil Suahasil Nazara yang Dilantik Jadi Menteri Keuangan 
Profil Suahasil Nazara yang Dilantik Jadi Menteri Keuangan (Foto: Tangkapan Layar Setpres)
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JAKARTA - Profil Suahasil Nazara yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan. Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Proses pelantikan dilakukan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

"Mengangkat Professor Suahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih," ucap keputusan Presiden yang dibacakan dalam prosesi pelantikan.

Setelah itu, Presiden memimpin langsung pembacaan Sumpah jabatan yang diikuti oleh Suahasil Nazara. 

Profil Suahasil Nazara

Suahasil Nazara lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) pada 1994. Ia kemudian melanjutkan studi ke Cornell University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) pada tahun 1997. 

Selanjutnya, ia menyelesaikan program doktoral di University of Illinois at Urbana-Champaign dan meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang ekonomi pada tahun 2003, yang semakin memperkuat kapasitasnya dalam bidang akademik dan kebijakan ekonomi.

Perjalanan karier Suahasil dimulai sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999, hingga kemudian meraih gelar Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi pada tahun 2009. Di lingkungan akademik, ia pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013). 

Keterlibatannya dalam kebijakan publik semakin luas melalui perannya sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009–2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (2009–2015), Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2010–2015), serta Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013–2014).

 

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