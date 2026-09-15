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OJK Bakal Bentuk Entitas Usaha Penyelenggara Bursa Mineral 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |17:44 WIB
OJK Bakal Bentuk Entitas Usaha Penyelenggara Bursa Mineral 
OJK Bakal Bentuk Entitas Usaha Penyelenggara Bursa Mineral (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BKMS) yang terdiri dari OJK, Bank Indonesia (BI), Badan Industri Mineral (BIM), dan Danantara. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan mengatakan, OJK telah membentuk Satgas khusus yang spesifik untuk merancang konsep regulasi yang mengatur penyelenggaraan bursa mineral. 

"Kami telah membentuk satgas percepatan pembentukan Bursa Mineral Indonesia sebagai sebagai upaya realisasi penyelenggaraan BMKS. Satgas ini terdiri dari beberapa instansi seperti BIM, OJK, BI, dan juga Danantara," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (15/9/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito menambahkan saat ini telah terbentuk 4 kelompok kerja (pokja) yang salah satunya pembentukan entitas usaha penyelenggara bursa mineral. 

"Pokja 2 fokusnya pada organisasi dan finansial. Jadi termasuk pembentukan entitas dan tata kelola, struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia, model bisnis, capex, opex, sampai skema pendanaan," kata Sarjito. 

Menurut Sarjito, pembentukan entitas menjadi bagian penting dalam menyiapkan kelembagaan BMKS sebelum bursa mulai beroperasi. Selain menentukan bentuk dan tata kelola entitas, Pokja juga mengkaji kebutuhan organisasi serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Dari sisi bisnis, pembahasan mencakup penyusunan model bisnis, kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex), belanja operasional atau operating expenditure (opex), serta skema pendanaan.

Persiapan tersebut dilakukan secara lintas lembaga melalui satuan tugas yang melibatkan BIM, OJK, BI dan Danantara.

 

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