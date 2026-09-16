Kejar Swasembada, Kementan Targetkan Produksi Susu Naik Mulai 2027

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi susu nasional terus meningkat mulai 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target swasembada susu sesuai arahan Presiden.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun mengatakan pemerintah akan mulai melakukan investasi untuk mendorong peningkatan produksi susu pada 2027.

"Mulai tahun 2027 sebagaimana arahan Bapak Presiden, itu akan diupayakan untuk terus meningkat dan bisa swasembada," kata Makmun dalam acara International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (IDLEX) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, pemerintah akan terlibat langsung dalam upaya peningkatan produksi susu tersebut melalui investasi yang mulai dilakukan pada 2027.

"Dan tentu mulai 2027 pemerintah akan invest di dalamnya. In charge betul begitu," ungkapnya.