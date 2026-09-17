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Mengintip Sumber Kekayaan Maudy Ayunda, Viral Soal Konten Mindfulness

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |21:03 WIB
Mengintip Sumber Kekayaan Maudy Ayunda, Viral Soal Konten Mindfulness
Mengintip sumber kekayaan Maudy Ayunda, viral soal konten mindfulness. (Foto: Okezone.com/Instagram)
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JAKARTA – Mengintip sumber kekayaan Maudy Ayunda, viral soal konten mindfulness. 

Nama Maudy Ayunda kembali menjadi sorotan setelah kontennya mengenai mindfulness di tengah derasnya pemberitaan buruk memicu perdebatan di media sosial.

Maudy mengunggah video berjudul Mindfulness in the Age of Bad News di kanal YouTube miliknya pada 21 Agustus 2026. Dalam video tersebut, Maudy membahas cara menghadapi derasnya informasi negatif yang muncul setiap hari serta pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah situasi yang dinilai melelahkan secara emosional.

Maudy juga menyinggung berbagai persoalan yang menjadi pemberitaan, mulai dari isu politik, bencana alam, hingga kesulitan ekonomi. Ia kemudian membagikan sejumlah cara yang dilakukannya untuk menjaga kesehatan mental ketika menghadapi banyaknya informasi negatif.

Namun, konten tersebut justru menuai kritik dari sejumlah warganet. Sebagian dari mereka menilai pembahasan mengenai mindfulness kurang mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menghadapi langsung berbagai persoalan tersebut.

Perdebatan itu kemudian turut menyoroti posisi Maudy sebagai figur publik yang memiliki rekam jejak di berbagai bidang, mulai dari seni peran, musik, pendidikan, bisnis, hingga investasi.

Jejak Karier Maudy Ayunda

Maudy Ayunda mengawali kariernya di dunia hiburan melalui film Untuk Rena pada 2005. Setelah itu, ia membintangi sejumlah film, di antaranya Perahu Kertas, Refrain, dan Habibie & Ainun 3.

Selain berkarier sebagai aktris, Maudy juga mengembangkan kiprahnya di dunia musik. Ia merilis album Panggil Aku... pada 2011 dan aktif membawakan sejumlah lagu, termasuk lagu yang menjadi bagian dari film yang dibintanginya.

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