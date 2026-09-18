Terima 2.500 Data Warga soal Desil, Mensos: Seminggu Sudah Ada Jawaban

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima dan mendengar langsung keluhan masyarakat terkait pemeringkatan desil. (Foto: Okezone.com/Kemensos)

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima dan mendengar langsung keluhan masyarakat terkait pemeringkatan desil. Ia juga menerima kajian akademik serta 2.500 data warga yang dikumpulkan Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) dari posko pengaduan.

Gus Ipul memastikan seluruh data yang diserahkan akan diterima untuk ditelusuri satu per satu.

“Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindaklanjuti,” kata Gus Ipul, Jumat (18/9/2026).

Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari data memang belum sepenuhnya akurat. Karena itu, ketika data dibuka kepada publik, pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi, menyanggah, dan mengusulkan perubahan apabila menemukan ketidaksesuaian.

“Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah,” katanya.