Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terima 2.500 Data Warga soal Desil, Mensos: Seminggu Sudah Ada Jawaban

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |16:02 WIB
Terima 2.500 Data Warga soal Desil, Mensos: Seminggu Sudah Ada Jawaban
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima dan mendengar langsung keluhan masyarakat terkait pemeringkatan desil. (Foto: Okezone.com/Kemensos)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima dan mendengar langsung keluhan masyarakat terkait pemeringkatan desil. Ia juga menerima kajian akademik serta 2.500 data warga yang dikumpulkan Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) dari posko pengaduan.

Gus Ipul memastikan seluruh data yang diserahkan akan diterima untuk ditelusuri satu per satu.

“Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindaklanjuti,” kata Gus Ipul, Jumat (18/9/2026).

Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari data memang belum sepenuhnya akurat. Karena itu, ketika data dibuka kepada publik, pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi, menyanggah, dan mengusulkan perubahan apabila menemukan ketidaksesuaian.

“Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242766//desil-KrAx_large.jpg
Gaji Rp30 Ribu Sehari, Buruh Pengupas Bawang Keluhkan Masuk Desil 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242746//bansos-SbGl_large.jpg
4,33 Juta KPM Baru Masuk Setelah DTSEN Diperbarui, Cek Bansos Pakai KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242534//bansos-hQiv_large.jpg
Cek Bansos Pakai KTP, 4,33 Juta KPM Baru Masuk Setelah DTSEN Diperbarui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242087//bansos-8nUk_large.jpg
DTSEN Temukan 4,33 Juta Penerima Bansos Baru, Warga yang Terlewat Kini Terdata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241877//bansos-goWe_large.jpg
Salah Desil Bisa Kehilangan Bansos, Ternyata Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241738//bansos-Y9wh_large.jpg
Jangan Keliru! Desil Bukan Penentu Kaya atau Miskin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement