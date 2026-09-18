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Kemenhub Kerahkan Kapal Penyelam Cari 129 Korban KM Virgo Transport 8

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |11:02 WIB
Kemenhub Kerahkan Kapal Penyelam Cari 129 Korban KM Virgo Transport 8
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperluas operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa . (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
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JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperluas operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa dengan mengerahkan Kapal Negara (KN) Patroli Grantin P. 211. Kapal tersebut membawa tim penyelam untuk menjangkau titik-titik yang sebelumnya belum tersisir.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengatakan KN Grantin berangkat pukul 07.00 WIB dengan membawa 16 personel yang terdiri atas awak kapal (ABK) dan tim penyelam berkualifikasi scuba.

"KN Grantin berangkat pukul 07.00 WIB membawa 16 personel terdiri dari ABK dan tim penyelam dengan kualifikasi scuba," kata Masyhud, Jumat (18/9/2026).

Selain personel, kapal tersebut dilengkapi peralatan selam, kantong jenazah, obat-obatan, serta logistik untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan.

Pengerahan unsur tambahan dilakukan seiring perluasan area pencarian untuk mempercepat penemuan korban. Berdasarkan data terbaru, dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 114 orang telah ditemukan.

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