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Menhub Minta Petugas Berani Hentikan Operasi Transportasi Jika Tak Aman

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |10:45 WIB
Menhub Minta Petugas Berani Hentikan Operasi Transportasi Jika Tak Aman
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta seluruh insan perhubungan berani menghentikan operasional transportasi apabila kondisi dinilai tidak aman. (Foto:Okezone.com/BKIP)
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JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta seluruh insan perhubungan berani menghentikan operasional transportasi apabila kondisi dinilai tidak aman. Langkah tersebut penting untuk memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas di tengah tuntutan menjaga konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Dudy mengatakan keselamatan tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai rutinitas administratif dalam pengoperasian dan pengawasan transportasi. Menurutnya, keselamatan merupakan tanggung jawab moral sekaligus bagian dari harga diri insan perhubungan.

"Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Lebih dari itu, keselamatan adalah harga diri Insan Perhubungan," kata Dudy dalam keterangan resmi, Jumat (18/9/2026).

Dia menegaskan jajaran perhubungan harus mampu mengambil keputusan untuk menghentikan operasi ketika situasi di lapangan tidak memungkinkan transportasi berjalan dengan aman. Namun, penghentian tersebut harus diikuti langkah cepat untuk mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.

"Karena itu, Insan Perhubungan harus berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman dan harus cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus," ujarnya.

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