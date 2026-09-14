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Modernisasi Armada, Pertamina Siapkan Kapal Ramah Lingkungan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:05 WIB
Modernisasi Armada, Pertamina Siapkan Kapal Ramah Lingkungan
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) memacu modernisasi armada kapal penunjang berbasis ramah lingkungan. (Foto; Okezone.com/PTK)
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JAKARTA — PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) memacu modernisasi armada kapal penunjang berbasis ramah lingkungan (green supporting vessel) guna memperkuat ekosistem logistik maritim di Indonesia.

Langkah digitalisasi dan penerapan teknologi hijau tersebut menjadi strategi utama perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga keberlanjutan lingkungan maritim. Sebagai bagian dari Subholding Integrated Marine Logistics (IML) PT Pertamina (Persero), PTK mengelola layanan maritim terpadu dari hulu ke hilir (end-to-end), mulai dari penyediaan armada kapal, operasional pelabuhan, keagenan, pandu tunda, hingga pangkalan logistik pesisir (shorebase).

Direktur Utama PTK, Harris Abdi Sembiring Meliala, menegaskan bahwa efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan menjadi fokus utama perusahaan dalam melayani pasar internal (captive) maupun eksternal (non-captive).

“PTK memberikan solusi terhadap kebutuhan pelanggan secara end-to-end, dari kapal datang, keagenan, pandu tunda, hingga ship-channel. Ke depan, kami memperkuat modernisasi, digitalisasi, serta green supporting vessel. Ini adalah masa depan PTK,” ujar Harris.

Harris menambahkan, transformasi tersebut dijalankan melalui empat pilar operasional utama, yakni Solutive dalam menjawab kebutuhan pasar, Integrity dalam menjaga keandalan layanan, Adaptive dalam memitigasi dinamika industri, serta Proven sebagai bukti profesionalisme bisnis.

Penguatan armada ramah lingkungan ini turut mendukung pasokan energi nasional. Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS) selaku pemegang saham mayoritas, Saptiadi Nugraha, menyebut sinergi logistik maritim terintegrasi sangat vital untuk meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat internasiona.

“Peran PTK sangat strategis dalam memperkuat rantai nilai bisnis hilir sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Sinergi yang kuat dalam ekosistem Pertamina menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh,” kata Saptiadi.

(Feby Novalius)

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