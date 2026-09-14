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Hari Kedua Pencarian KMP Virgo Transport 8, Menhub: 108 Penumpang Selamat Ditemukan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |14:19 WIB
Hari Kedua Pencarian KMP Virgo Transport 8, Menhub: 108 Penumpang Selamat Ditemukan
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Tim gabungan terus melakukan pencarian penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa pada Minggu (13/9/2026) dini hari. Memasuki hari kedua pencarian, sebanyak 108 penumpang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pada hari kedua pencarian, tim gabungan kembali menemukan satu penumpang dalam kondisi selamat. Dengan demikian, total penumpang yang telah ditemukan mencapai 114 orang.

"Jadi total yang sudah ditemukan berjumlah 114 orang, dengan rincian 108 penumpang selamat dan 6 orang meninggal dunia," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Senin (14/9/2026).

Dudy mengatakan, operasi pencarian kini melibatkan lebih dari 600 personel gabungan. Penambahan personel tersebut diharapkan dapat memperluas dan mengoptimalkan pencarian penumpang yang masih belum ditemukan.

Dia juga meminta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR mengutamakan keselamatan serta memperkuat koordinasi di lapangan.

"Saya berharap cuaca di lokasi kejadian dalam kondisi baik, sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar," katanya.

Untuk penumpang yang telah ditemukan selamat dan membutuhkan penanganan medis, Kementerian Perhubungan memastikan mereka akan dirujuk ke rumah sakit. Sementara penumpang yang kondisinya baik akan diserahkan kepada operator pelayaran untuk kemudian diantar ke rumah masing-masing.

Di sisi lain, pemerintah masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan KMP Virgo Transport 8.

 

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