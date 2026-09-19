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Teken 39 Kerja Sama di Forum Internasional, Sertifikasi Halal RI Makin Diakui Global

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |13:45 WIB
Teken 39 Kerja Sama di Forum Internasional, Sertifikasi Halal RI Makin Diakui Global
erja sama ini memperkuat pengakuan dan penerimaan sertifikasi halal Indonesia dengan lembaga sertifikasi halal di luar negeri. (Foto: Okezone.com/Reuters)
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JAKARTA — Hari pertama penyelenggaraan The 5th Summit of Halal 20 (H20) menghasilkan 39 kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem jaminan produk halal Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama tersebut terdiri atas 15 Mutual Recognition Agreement (MRA), empat Memorandum of Understanding (MoU), 19 Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan satu nota kesepahaman.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Abd Syakur mengatakan, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang halal.

“Kerja sama yang dihasilkan pada H20 ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi lintas negara dan lintas sektor,” ujar Abd Syakur, Sabtu (19/9/2026).

Dari total kerja sama tersebut, 15 MRA ditandatangani BPJPH dengan Halal Certification Bodies (HCBs) dari berbagai negara. Kerja sama ini memperkuat pengakuan dan penerimaan sertifikasi halal Indonesia dengan lembaga sertifikasi halal di luar negeri.

Selain itu, BPJPH menandatangani empat MoU dengan mitra strategis dari Korea Selatan, China, Australia, dan Inggris. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan ekosistem halal dan perluasan jejaring kemitraan internasional.

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