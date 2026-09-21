Punya 190 Ribu Karyawan, Ini Cara Astra Kembangkan SDM

JAKARTA - Memliki lebih dari 190 ribu karyawan membuat pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini menjadi bagian penting bagi PT Astra International Tbk untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Di mana karyawan Astra tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan mendukung operasional perseroan yang memiliki ekosistem bisnis luas. Saat ini, Astra memiliki 324 anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi.

Kegiatan usaha perseroan mencakup tiga bisnis utama, yakni otomotif, jasa keuangan, serta solusi pertambangan dan alat berat, ditambah sejumlah perusahaan dalam kelompok bisnis yang lebih luas.

Menurut Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto, dengan skala bisnis dan jumlah tenaga kerja tersebut, Astra menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu fondasi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.

Astra juga terus membangun lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kemampuan dan kepemimpinan karyawan. Upaya tersebut dilakukan melalui People Roadmap untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

“Perseroan juga memberikan ruang bagi Insan Astra untuk mengembangkan kapabilitas dan kepemimpinan,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (21/9/2026).