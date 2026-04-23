Astra International (ASII) Rombak Direksi dan Komisaris, Rudy Jadi Presiden Direktur

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) merombak jajaran direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang digelar di Menara Astra, Jakarta Pusat pada Kamis (23/4/2026).

Dalam keputusan tersebut, Rudy ditunjuk sebagai Presiden Direktur menggantikan Djony Bunarto Tjondro yang telah menjabat sejak 2020. Diketahui, Rudy sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Selain itu, dalam RUPST juga disetujui pengangkatan Prijono Sugiarto sebagai Presiden Komisaris. Sejumlah nama lainnya juga turut masuk dalam jajaran komisaris independen, di antaranya Sri Indrastuti Hadiputranto, Muliaman Darmansyah Hadad, Muhamad Chatib Basri, serta Pariya Tangtongpairoth.

Rudy menyebut penunjukan dua komisaris independen baru, yakni Muhamad Chatib Basri dan Pariya Tangtongpairoth, merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

"Dua komisaris independen baru, satu adalah Bapak Muhamad Chatib Basri, ini tidak perlu jelaskan lagi, mungkin semua sudah tahu. Dan satu lagi ada Ibu Pariya Tangtongpairoth. Jadi itu ada tujuannya untuk lebih memperkuat tata kelola perusahaan," ungkapnya.

Berikut ini adalah daftar lengkap Dewan Komisaris dan Direksi ASII yang baru: