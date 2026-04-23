HOME FINANCE MARKET UPDATE

Astra International (ASII) Rombak Direksi dan Komisaris, Rudy Jadi Presiden Direktur

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |16:17 WIB
Astra International (ASII) Rombak Direksi dan Komisaris, Rudy Jadi Presiden Direktur
Astra International (ASII) Rombak Direksi dan Komisaris, Rudy Jadi Presiden Direktur (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) merombak jajaran direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang digelar di Menara Astra, Jakarta Pusat pada Kamis (23/4/2026).

Dalam keputusan tersebut, Rudy ditunjuk sebagai Presiden Direktur menggantikan Djony Bunarto Tjondro yang telah menjabat sejak 2020. Diketahui, Rudy sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.

Selain itu, dalam RUPST juga disetujui pengangkatan Prijono Sugiarto sebagai Presiden Komisaris. Sejumlah nama lainnya juga turut masuk dalam jajaran komisaris independen, di antaranya Sri Indrastuti Hadiputranto, Muliaman Darmansyah Hadad, Muhamad Chatib Basri, serta Pariya Tangtongpairoth.

Rudy menyebut penunjukan dua komisaris independen baru, yakni Muhamad Chatib Basri dan Pariya Tangtongpairoth, merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

"Dua komisaris independen baru, satu adalah Bapak Muhamad Chatib Basri, ini tidak perlu jelaskan lagi, mungkin semua sudah tahu. Dan satu lagi ada Ibu Pariya Tangtongpairoth. Jadi itu ada tujuannya untuk lebih memperkuat tata kelola perusahaan," ungkapnya.

Berikut ini adalah daftar lengkap Dewan Komisaris dan Direksi ASII yang baru:

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/278/3061702/penjualan-mobil-astra-asii-naik-2-79-pada-agustus-2024-OmYtIOleCn.jpg
Penjualan Mobil Astra (ASII) Capai 42.195 Unit hingga Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/278/3002683/astra-international-asii-tebar-dividen-jumbo-rp17-04-triliun-hm7fzpZ5lB.jpeg
Astra International (ASII) Tebar Dividen Jumbo Rp17,04 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/278/3002228/astra-international-asii-cetak-laba-rp7-46-triliun-di-3-bulan-pertama-2024-UdAgtTWST2.jpg
Astra International (ASII) Cetak Laba Rp7,46 Triliun di 3 Bulan Pertama 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912117/pendapatan-tumbuh-8-83-astra-international-asii-cetak-laba-rp25-69-triliun-hingga-kuartal-iii-2023-5daNLE8TGy.jfif
Pendapatan Tumbuh 8,83%, Astra International (ASII) Cetak Laba Rp25,69 Triliun hingga Kuartal III-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/278/2864004/astra-international-asii-angkat-eks-bos-ojk-muliaman-hadad-jadi-komisaris-GsAcXuGBnW.jfif
Astra International (ASII) Angkat Eks Bos OJK Muliaman Hadad Jadi Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/278/2850176/anak-usaha-astra-international-asii-segera-akuisisi-olx-indonesia-prUm1RuSYs.png
Anak Usaha Astra International (ASII) Segera Akuisisi OLX Indonesia
