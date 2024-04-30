Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Astra International (ASII) Tebar Dividen Jumbo Rp17,04 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:35 WIB
Astra International (ASII) Tebar Dividen Jumbo Rp17,04 Triliun
Astra bagi dividen jumbo (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) menetapkan pembagian dividen tunai jumbo senilai Rp17,04 triliun. Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Dividen per saham dipatok sebesar Rp421 per lembar.

“Sehingga sisanya sebesar Rp17,04 triliun atau Rp421 setiap saham akan dibayarkan pada 30 Mei 2024,” kata manajemen di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Investor yang berhak atas dividen ASII merupakan pemegang saham yang namanya tercatat paling lambat pada 15 Mei 2024.

Dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2023 yang mencapai Rp33,83 triliun.

Selain sebagai dividen, sisa laba dividen akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

