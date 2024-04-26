TLDN Bagi-Bagi Dividen Rp158 Miliar

JAKARTA - PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp158,08 miliar untuk tahun buku 2023. Keputusan ini diambil setelah melalui hasil persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada 25 April 2024 di Jakarta.

Dividen yang dibagikan berasal dari perolehan laba bersih TLDN sepanjang tahun 2023 yang mencapai Rp 451,79 miliar. Selain dividen, sebesar Rp292,71 miliar laba bersih TLDN tahun buku 2023 dialokasikan sebagai laba ditahan dan sebesar Rp1 miliar dimasukkan dalam dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Agenda tahunan tersebut, diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

“Dalam RUPST Tahun Buku 2023 ini, kami management TLDN bersama dengan para pemegang saham, dan stakeholders yang hadir telah menyetujui total dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham pada tahun ini sebesar Rp 158,08 miliar atau setara Rp 12,21 per lembar saham. Jumlah tersebut ditetapkan sebagaimana kebijakan dividen Perseroan yang berlaku,” kata, Direktur Utama PT Teladan Prima Agro Tbk Wishnu Wardhana di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Adapun berikut rincian tanggal pembagian dividen TLDN untuk tahun buku 2023;