MARKET UPDATE

Hartadinata Abadi (HRTA) Tebar Dividen Rp69,07 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |20:00 WIB
Hartadinata Abadi (HRTA) Tebar Dividen Rp69,07 Miliar
Saham HRTA Tebar Dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Emiten manufaktur perhiasan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) bersiap menebar dividen kepada investor berkat kinerja keuangan sepanjang 2023.

Berdasarkan pengumuman Jumat (26/4/2024), total dividen yang akan disebar menembus Rp69,07 miliar, atau setara Rp15 per saham. Keputusan itu mendapat restu pemegang saham pada Senin (24/4/2024).

Dana dividen berasal dari laba bersih tahun buku 2023 yang mencapai Rp305,80 miliar.

Likuiditas perusahaan terhitung baik. Diketahui HRTA juga masih menggenggam saldo laba senilai Rp1,10 triliun, dengan modal bersih mencapai Rp1,97 triliun.

Investor yang berhak atas dividen HRTA merupakan pemegang saham yang namanya tercatat paling lambat pada 7 Mei 2024.

