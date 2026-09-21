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8 Tips Aman Naik Transportasi Online Sendirian pada Malam Hari

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |16:45 WIB
8 Tips Aman Naik Transportasi Online Sendirian pada Malam Hari
Transportasi Online (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Transportasi online menjadi salah satu pilihan ketika harus pulang sendirian pada malam hari. Meski praktis, perjalanan pada jam yang lebih sepi tetap membutuhkan perhatian lebih terhadap aspek keamanan.

Bagi konsumen, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan seperti memastikan identitas pengemudi dan kendaraan sesuai dengan informasi di aplikasi. 

Lalu memilih titik penjemputan yang aman, memberi tahu orang terdekat, hingga memperhatikan perjalanan melalui peta.

Selain langkah yang dilakukan penumpang, sejumlah platform transportasi online kini juga menyediakan teknologi dan fitur keselamatan sebagai lapisan tambahan selama perjalanan.

Grab misalnya, menerapkan sejumlah mekanisme mulai dari pencocokan pengemudi untuk perjalanan malam dan penumpang yang dinilai lebih rentan, berbagi perjalanan secara real-time, pemantauan perjalanan berbasis GPS, hingga akses bantuan dalam kondisi darurat.

Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan agar perjalanan menggunakan  pada malam hari.

1. Pesan melalui aplikasi resmi

Lakukan pemesanan melalui aplikasi dan pastikan detail perjalanan muncul di aplikasi. 

Periksa: Nama dan foto pengemudi.

Plat nomor kendaraan.

Merek, model, dan warna kendaraan. Lokasi penjemputan dan tujuan.

Jangan melanjutkan perjalanan jika identitas pengemudi atau detail kendaraan tidak sesuai dengan informasi di aplikasi.

 

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