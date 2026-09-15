Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Status Ojol Masih Diperdebatkan, Pemerintah Diminta Serap Semua Aspirasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |22:13 WIB
Status Ojol Masih Diperdebatkan, Pemerintah Diminta Serap Semua Aspirasi
Ojek Online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Status hukum pengemudi ojek online (ojol) masih menjadi pembahasan. Hal ini seiring berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital. Perbedaan pandangan mengenai status tersebut juga muncul di antara kelompok pengemudi. 

Salah satunya terlihat dari sikap Konfederasi Serikat Ojol Sulawesi Selatan (KSOS) yang menegaskan pengemudi ojol sebagai pekerja mandiri. 

Terkait hal itu, Akademisi Universitas Hasanuddin, Rizal Pauzi, mengatakan, aspirasi tersebut perlu diperhatikan pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pengemudi ojol.

Rizal menyatakan, sikap KSOS menunjukkan adanya perbedaan aspirasi di kalangan pengemudi ojol.

Sebagian pengemudi mendorong status sebagai pekerja atau buruh, sementara sebagian lainnya ingin mempertahankan fleksibilitas dalam bekerja.

"Ini menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan kelompok yang memiliki satu pandangan yang seragam mengenai status mereka. Pemerintah tidak boleh menganggap satu aspirasi otomatis mewakili seluruh pengemudi," kata Rizal, sebagaimana dikutip pada Selasa,  Selasa (15/9/2026). 

Menurut Rizal, penentuan status pengemudi tidak cukup hanya melihat istilah kemitraan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan tingkat kontrol platform, kebebasan waktu kerja, serta pola imbalan yang diterima pengemudi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/455/3235817/ojol-b6LN_large.jpg
6 Fakta Status Ojol Jadi UMKM, Bebas Pajak hingga Tetap Dapat BHR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233116/jasa_raharja_soal_ojol_di_bali-sb2N_large.png
Viral Ojol Bali Tolak Bule Tanpa Helm, Ini Respons Jasa Raharja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3228998/ojek_online-NaB2_large.jpg
Menteri Maman Sebut Ojol Setuju Ubah Status Jadi UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/320/3228758/menhub-ysM7_large.jpg
Berlaku 1 Juli, Menhub Minta Aplikator Jelaskan ke Ojol Skema Potongan 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226986/menhub-OkB1_large.jpg
Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen Tak Berlaku untuk Taksi Online, Ini Penjelasan Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3226104/dasco-pnm6_large.jpg
Gojek dan Grab Pangkas Komisi Ojol Jadi 8 Persen, Berlaku 1 Juli 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement