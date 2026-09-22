Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Resmi Sahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria Jadi UU

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |11:34 WIB
DPR Resmi Sahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria Jadi UU
RUU Reforma Agraria (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Sukri, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut.

Setelah laporan Baleg disampaikan, Dasco meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut.

"Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco.

Peserta rapat kemudian menjawab, "Setuju", yang disusul ketukan palu pimpinan rapat.

Dasco lalu kembali meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Dasco.

Peserta rapat kembali menjawab, setuju. Dasco kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang.

"Terima kasih," kata Dasco setelah pengambilan keputusan dilakukan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/320/2959057/dibahas-saat-debat-cawapres-menteri-atr-ungkap-fakta-sebenarnya-soal-reforma-agraria-OGXELBW78E.jpg
Dibahas saat Debat Cawapres, Menteri ATR Ungkap Fakta Sebenarnya soal Reforma Agraria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/08/470/2127573/sofyan-djalil-akan-perluas-status-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-iVvvHQUutb.jpg
Sofyan Djalil Akan Perluas Status Kepemilikan Tanah untuk Orang Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/07/470/2052508/pemerintah-bagi-bagi-978-108-ha-lahan-nganggur-5Z9jCVCWEB.jpg
Pemerintah Bagi-Bagi 978.108 Ha Lahan Nganggur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/04/470/2025577/perbaiki-reforma-agraria-pemerintah-disarankan-bentuk-badan-otoritas-Bdh19Tjj5T.jpg
Perbaiki Reforma Agraria, Pemerintah Disarankan Bentuk Badan Otoritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/04/470/2025540/reforma-agraria-era-presiden-jokowi-jk-apa-hasilnya-EIoFKRltYL.jpg
Reforma Agraria Era Presiden Jokowi-JK, Apa Hasilnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/17/470/1979114/pemerintahan-jokowi-perhatikan-suplly-side-ini-3-fokus-utamanya-cOtXVxDG0z.jpg
Pemerintahan Jokowi Perhatikan Supply Side, Ini 3 Fokus Utamanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement