Siasat Petani Tembakau Tetap Produktif di Tengah Ancaman El Nino

Musim kemarau yang diperpanjang fenomena El Nino menjadi tantangan bagi petani di sejumlah wilayah. (Foto: Okezone.com/Sampoerna)

JAKARTA - Musim kemarau yang diperpanjang fenomena El Nino menjadi tantangan bagi petani di sejumlah wilayah. Namun, kondisi tersebut tidak menghalangi petani untuk tetap mengolah lahan dengan menanam tembakau yang relatif membutuhkan lebih sedikit air.

Salah Stu Petani Tembakau Katino mengatakan, tembakau menjadi salah satu komoditas yang dapat diandalkan saat musim kemarau karena kebutuhan airnya tidak sebanyak tanaman lainnya.

Menurut Katino, sebelumnya lahan pertanian di wilayahnya kerap tidak produktif ketika memasuki musim kemarau akibat terbatasnya pasokan air. Kondisi tersebut membuat sebagian petani memilih menunggu hingga musim hujan tiba.

"Ketika musim kemarau, lahan biasanya sulit ditanami karena air terbatas. Tembakau ini bisa menjadi pilihan karena tidak membutuhkan banyak air," kata Katino, Selasa (22/9/2026).

Katino mulai serius menekuni budidaya tembakau sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai sopir truk dan belajar menanam tembakau dari petani lain.