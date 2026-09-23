Transformasi Ketenagalistrikan RI Mengarah ke Digitalisasi dan Energi Bersih

Pemanfaatan teknologi digital dan energi bersih terus berkembang sebagai upaya meningkatkan efisiensi serta mendukung transformasi sektor ketenagalistrikan. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA — Pemanfaatan teknologi digital dan energi bersih terus berkembang sebagai upaya meningkatkan efisiensi serta mendukung transformasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Perkembangan tersebut mendorong pelaku industri untuk menghadirkan solusi yang semakin terintegrasi dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi.

PLN Icon Plus mengembangkan pemanfaatan teknologi digital dan energi hijau untuk mendukung kebutuhan pelanggan sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem energi yang lebih berkelanjutan.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana, mengatakan penerapan teknologi digital dan energi hijau perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan sektor ketenagalistrikan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa teknologi digital dan energi hijau dapat diterapkan secara nyata untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Kami juga dapat mendengar langsung kebutuhan pelanggan dan membuka ruang kolaborasi untuk menghadirkan solusi yang tepat,” ujar Chipta, Rabu (23/6/2026).

Menurut dia, interaksi dengan pelanggan dan pelaku industri menjadi bagian penting untuk memahami kebutuhan serta tantangan dalam penerapan teknologi dan energi bersih.