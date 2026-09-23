Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket MotoGP Mandalika 2026 Diskon Rp300 Ribu, Ini Cara Belinya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |19:43 WIB
Tiket MotoGP Mandalika 2026 Diskon Rp300 Ribu, Ini Cara Belinya
Tiket MotoGP Mandalika 2026 diskon Rp300.000. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tiket MotoGP Mandalika 2026 diskon Rp300.000. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI menghadirkan program diskon pembelian tiket MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 hingga Rp300.000 melalui aplikasi wondr by BNI.

Program tersebut ditujukan bagi nasabah yang ingin menyaksikan ajang balap motor internasional yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 9 hingga 11 Oktober 2026.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya BNI memperluas pemanfaatan wondr by BNI untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi dan gaya hidup nasabah.

"Melalui wondr by BNI, kami ingin memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses berbagai kebutuhan, termasuk menikmati ajang olahraga kelas dunia seperti MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Penawaran ini kami hadirkan agar nasabah memiliki lebih banyak pilihan dalam merencanakan pembelian tiket sesuai kebutuhannya," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Nasabah dapat membeli tiket MotoGP menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit BNI selama periode 16 September hingga 11 Oktober 2026.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239589//motogp-PbZ0_large.jpg
Target 145 Ribu Penonton, MotoGP Mandalika Bidik Dampak Ekonomi di Atas Rp4,9 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement