Tiket MotoGP Mandalika 2026 Diskon Rp300 Ribu, Ini Cara Belinya

JAKARTA - Tiket MotoGP Mandalika 2026 diskon Rp300.000. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI menghadirkan program diskon pembelian tiket MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 hingga Rp300.000 melalui aplikasi wondr by BNI.

Program tersebut ditujukan bagi nasabah yang ingin menyaksikan ajang balap motor internasional yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 9 hingga 11 Oktober 2026.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya BNI memperluas pemanfaatan wondr by BNI untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi dan gaya hidup nasabah.

"Melalui wondr by BNI, kami ingin memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses berbagai kebutuhan, termasuk menikmati ajang olahraga kelas dunia seperti MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Penawaran ini kami hadirkan agar nasabah memiliki lebih banyak pilihan dalam merencanakan pembelian tiket sesuai kebutuhannya," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Nasabah dapat membeli tiket MotoGP menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit BNI selama periode 16 September hingga 11 Oktober 2026.