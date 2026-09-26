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Menhub Lantik Ketua dan Anggota KNKT 2026-2030, Ini Nama-namanya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |11:42 WIB
Menhub Lantik Ketua dan Anggota KNKT 2026-2030, Ini Nama-namanya
Menhub Lantik Ketua dan Anggota KNKT 2026-2030, Ini Nama-namanya (Foto: Kemenhub)
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JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melantik Ketua dan anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk masa jabatan 2026-2030. Pelantikan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Ahmad yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur III di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai Ketua KNKT merangkap Anggota.

Sementara itu, Aleik Nurwahyudy dilantik sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota. Adapun Chandra Mardhika Saputra dipercaya sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran.

Selanjutnya, Elingselasri menjabat sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, Wisnu Hariadi sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas, serta Setyo Gunawan sebagai Anggota merangkap Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian.

Menhub Dudy mengatakan pelantikan jajaran baru KNKT menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya peningkatan keselamatan transportasi nasional. Menurutnya, peran KNKT sangat strategis, terutama dalam menjalankan investigasi kecelakaan transportasi secara independen, objektif, dan profesional.

"Saya berharap Ketua KNKT dan seluruh jajaran dapat terus memperkuat kualitas investigasi, mempercepat penyampaian rekomendasi keselamatan, serta membangun kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Sabtu (26/9/2026).

 

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