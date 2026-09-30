Aluminium Rendah Karbon RI Dibidik Masuk Pasar Global

JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum memperkuat pengembangan produk aluminium rendah karbon.

Hal ini melalui Sertifikasi Low Carbon Aluminium atau Green Aluminium, yang memanfaatkan keunggulan energi berbasis tenaga air untuk mendukung agenda penurunan emisi karbon.

Direktur Pengembangan Usaha dan Komersial Inalum Arif Haendra mengatakan, dengan Sertifikasi Green Aluminium merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat nilai tambah sekaligus membuka peluang serta akses pasar yang lebih luas bagi produk perusahaan.

“Pasar global semakin memberikan perhatian terhadap produk aluminium dengan jejak karbon yang lebih rendah," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dia menambahkan, Inalum memiliki keunggulan karena proses produksi aluminium ditopang oleh energi berbasis tenaga air (renewable energy).

"Keunggulan ini ingin kami terjemahkan menjadi posisi tawar yang lebih kuat, sehingga produk aluminium Indonesia semakin kompetitif dan memiliki akses yang lebih luas di pasar internasional,” ujar Arif.

Peluncuran sertifikasi tersebut dilakukan bersamaan dengan ajang Fastmarkets International Aluminium Conference 2026 pada 15-17 September 2026.

Langkah ini menurut dia, menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saing aluminium Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan industri global terhadap produk dengan jejak karbon lebih rendah.