Ini Cara Lengkap Daftar Penerima Bansos 2027

JAKARTA - Cara daftar penerima bansos 2027. Pemerintah akan melakukan registrasi ulang penerima bansos. Sebab data selama ini masih banyak penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Registrasi ulang penerima bansos ini menjadi salah satu poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam digitalisasi bansos.

"Digitalisasi bansos ini adalah untuk meregistrasi ulang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendaftar kalau memang menginginkan mendapatkan bansos. Jadi meregistrasi ulang penerima bansos sebelum-sebelumnya karena ditengarai sebagian tidak tepat sasaran," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Adapun bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), diminta untuk melakukan pendaftaran ulang. Pendaftaran bisa dilakukan melalui perlinsos.kemensos.go.id.

"Yang kedua, juga memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya jika memang memerlukan bansos dalam rangka perlindungan sosial," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa pendaftaran penerima bansos akan memanfaatkan teknologi Artificial intelligence (AI). Hal ini diharapakan bisa membantu penerima yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

"Yang ketiga, di bawah kepemimpinan Pak Luhut, pemerintah menghadirkan teknologi untuk keadilan. Jadi teknologi ini dihadirkan supaya bansos diterima oleh mereka yang lebih berhak dan memperolehkannya," tuturnya.