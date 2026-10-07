Harga Emas Antam Hari Ini 7 Oktober Naik Rp10.000, Buyback Meroket!

Harga Emas Antam Hari Ini 7 Oktober Naik Rp10.000, Buyback Meroket! (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) logam mulia kembali naik pada perdagangan hari ini, Rabu (7/10/2026). Harga emas Antam naik Rp10.000 menjadi Rp2.580.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.570.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback, atau harga yang diterima pemilik emas ketika menjual kembali emas batangan juga naik Rp15.000 menjadi Rp2.391.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Graha Dipta Pulo Gadung, Jakarta.

Untuk transaksi emas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Dengan demikian, nilai PPN tidak diperhitungkan dalam total pembayaran.

Ketentuan tersebut juga mengacu pada PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% sesuai ketentuan yang berlaku. PT Antam Tbk selaku penjual akan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 22.

Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan pecahan yang tercantum di laman resmi Logam Mulia: