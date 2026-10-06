Harga Emas Antam Turun Rp10.000 Jadi Rp2,58 Juta per Gram

Harga emas Antam (ANTM) kembali turun pada perdagangan Selasa (6/10/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam (ANTM) kembali turun pada perdagangan Selasa (6/10/2026). Setelah sebelumnya naik, harga emas hari ini turun Rp10.000 menjadi Rp2.580.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback, atau harga yang diterima pemilik emas ketika menjual kembali emas batangan, juga turun Rp10.000 menjadi Rp2.376.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta.

Untuk transaksi emas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Dengan demikian, nilai PPN tidak diperhitungkan dalam total pembayaran.

Ketentuan tersebut juga mengacu pada PMK Nomor 48 Tahun 2023, dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% sesuai ketentuan yang berlaku. PT Antam Tbk selaku penjual akan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 22.