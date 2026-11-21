Harga Emas Antam Turun, Buyback Anjlok Rp50.000 Jadi Rp2,09 Juta per Gram

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun pada perdagangan Sabtu (21/11/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali turun pada perdagangan Sabtu (21/11/2026). Harga emas Antam melemah Rp5.000 menjadi Rp2.495.000 per gram dari sebelumnya Rp2.500.000 per gram.

Penurunan lebih dalam terjadi pada harga pembelian kembali (buyback). Berdasarkan informasi dari situs resmi Logam Mulia, harga buyback emas Antam turun Rp50.000 menjadi Rp2.095.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya sebesar Rp2.145.000 per gram.

Dengan demikian, selisih antara harga jual emas Antam dan harga buyback mencapai Rp400.000 per gram. Selisih tersebut perlu diperhitungkan masyarakat sebelum memutuskan membeli atau menjual emas batangan.

Sebagai informasi, transaksi pembelian emas batangan Antam dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1 kilogram dikenakan pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, penjualan kembali emas batangan kepada Antam dengan nilai transaksi di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif pajak yang berlaku sebesar 1,5% bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.