Harga Emas Antam Stabil di Rp2.517.000 per Gram, Buyback Rp2.293.000

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu (15/12/2026). Harga emas Antam tetap berada di level Rp2.517.000 per gram, sedangkan harga jual kembali (buyback) bertahan di angka Rp2.293.000 per gram.

Berdasarkan informasi yang tercantum di situs resmi Logam Mulia, harga tersebut masih sama dengan perdagangan sebelumnya.

Untuk ukuran terkecil, emas Antam 0,5 gram dijual seharga Rp1.308.500. Sementara itu, emas ukuran 1 gram dibanderol Rp2.517.000, ukuran 2 gram Rp4.974.000, dan ukuran 3 gram Rp7.436.000.

Selanjutnya, emas ukuran 5 gram dijual seharga Rp12.360.000 dan ukuran 10 gram Rp24.665.000. Adapun emas ukuran 25 gram dibanderol Rp61.537.000, sedangkan ukuran 50 gram mencapai Rp122.995.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas Antam 100 gram dijual seharga Rp245.912.000. Sementara itu, ukuran 250 gram dibanderol Rp614.515.000 dan ukuran 500 gram mencapai Rp1.228.820.000.

Adapun emas Antam ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dijual seharga Rp2.457.600.000.