Harga Emas Antam Naik Rp6.000 Jadi Rp2.580.000 per Gram, Ini Daftar Lengkapnya

Harga emas Antam (ANTM) naik pada perdagangan Senin (5/10/2026). (Foto :Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik pada perdagangan Senin (5/10/2026). Harga emas Antam naik Rp6.000 menjadi Rp2.580.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat pemilik emas ketika menjual kembali emas batangan juga naik Rp6.000 menjadi Rp2.386.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta.

Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam grand total.

Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku. PT Antam Tbk selaku penjual akan menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22.