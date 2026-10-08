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Jelang MotoGP Mandalika, Distribusi BBM Lombok Bersiap Hadapi Lonjakan Mobilitas

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |21:23 WIB
Jelang MotoGP Mandalika, Distribusi BBM Lombok Bersiap Hadapi Lonjakan Mobilitas
Aktivitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Lombok dimulai lebih awal menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.(Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA— Aktivitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Lombok dimulai lebih awal menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika pada 9–11 Oktober. Awak mobil tangki dan operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bersiap menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan selama ajang balap internasional tersebut.

Salah satu pekerja yang terlibat dalam distribusi BBM ialah Ilham, awak mobil tangki di Integrated Terminal Ampenan. Setiap hari, Ilham mengangkut BBM dari terminal tersebut ke sejumlah SPBU di wilayah Lombok.

Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Ilham harus memulai pekerjaannya lebih awal untuk memastikan kebutuhan BBM di sejumlah titik layanan dapat terpenuhi.

“Banyak orang datang dari berbagai daerah untuk menonton, bekerja, maupun berwisata di Lombok. Dan menjadi bagian dari perjalanan mereka adalah kebanggaan bagi kami,” kata Ilham, Kamis (8/10/2026). 

Selain awak mobil tangki, operator SPBU juga bersiap menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat. Nyoman Marta, operator SPBU Pertamina 54.835.14 Kuta Mandalika, mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya berupaya menjaga pelayanan tetap berjalan selama penyelenggaraan MotoGP.

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