Omzet UMKM Meroket Pasca MotoGP Mandalika 2026, Penjualan Tenun Tembus Rp10 Juta

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencatat peningkatan penjualan selama ajang MotoGP Mandalika 2026 pada 9–11 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencatat peningkatan penjualan selama ajang MotoGP Mandalika 2026 pada 9–11 Oktober 2026. Lonjakan jumlah pengunjung membuka peluang bagi pelaku usaha kuliner dan kerajinan lokal untuk meningkatkan omzet sekaligus memperluas pasar.

Ajang balap tersebut dihadiri 157.875 pengunjung. Sebanyak 202 pelaku UMKM bidang kuliner dan kerajinan turut berpartisipasi, sementara lebih dari 600 stan UMKM beroperasi di sekitar Sirkuit Internasional Mandalika.

Salah satu pelaku usaha yang merasakan peningkatan penjualan adalah Sri Lestari, pemilik usaha kerajinan tenun modern khas Lombok, Riles Lestary. Selama ajang berlangsung, Sri mencatat penjualan hingga Rp10 juta, meningkat dibandingkan penjualan biasanya yang berkisar Rp2 juta hingga Rp4 juta.

“Alhamdulillah, kita penjualan terbesar kemarin. Biasanya Rp2 juta sampai Rp4 juta, kemarin bisa sampai Rp10 juta,” kata Sri, Selasa (13/10/2026).

Peningkatan penjualan juga dirasakan Dewi Anjani, salah satu pelaku usaha kuliner yang membuka stan di Bazar Mandalika. Ia mengatakan penjualan selama tiga hari penyelenggaraan MotoGP 2026 meningkat signifikan dibandingkan hari biasa.