Dorong Diversifikasi Ekonomi, Partai Perindo Perkuat UMKM di Bangka Belitung

PANGKALPINANG - Ketergantungan terhadap pertambangan timah menjadi tantangan bagi perekonomian Bangka Belitung. Pengembangan sektor usaha lain, mulai dari UMKM, ekonomi kreatif hingga koperasi, dinilai penting untuk membuka lebih banyak peluang usaha sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, potensi ekonomi di luar pertambangan perlu dikembangkan melalui penguatan usaha-usaha berbasis masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Workshop Bedah Dapil, Persiapan Verifikasi Partai Politik (Verpol) dan Training of Trainers (ToT) KTA Online di Pangkalpinang, Selasa (24/11/2026).

“Timah kan sejak dulu sudah ada. Namun, yang paling penting adalah diversifikasi aktivitas usaha yang kita lakukan. Usaha-usaha ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, koperasi dan pertumbuhan UMKM menjadi fondasi kuat bagi masyarakat Bangka Belitung,” ujar Ferry.

Dia menilai, partai politik dapat mengambil peran lebih dari sekadar menyuarakan kepentingan masyarakat. Kader perlu terlibat dalam mendorong dan mendampingi pengembangan potensi ekonomi lokal. Karena itu, keberadaan struktur organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan dinilai penting untuk memperluas jangkauan kerja kader.

“Ketika struktur kuat, kita akan dekat dengan masyarakat. Struktur kelembagaan kita harus betul-betul kuat sampai ke akar rumput agar implementasi program bersama masyarakat dan upaya menjangkau kebutuhan mereka menjadi lebih dekat,” katanya.

Selain mendorong peran kader dalam pemberdayaan ekonomi, DPW Partai Perindo Bangka Belitung memanfaatkan workshop tersebut untuk mematangkan persiapan verifikasi partai politik dan konsolidasi organisasi menjelang Pemilu 2029.