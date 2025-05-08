Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ketenagakerjaan, Agus Taufiq mendorong agar pemerintah melakukan upaya serius dalam menekan angka pengangguran yang saat ini tercatat kembali naik.

1. Berikan Insentif

Menurutnya, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif kepada para pengusaha sehingga ekosistem bisnis bisa kembali bergairah dan masalah pengangguran bisa diminimalisir.

"Menurut kami pemerintah perlu melakukan intervensi dalam bentuk insentif investasi kepada pelaku usaha dalam bentuk bisa jadi pengurangan angka pajak atau pemotongan pajak," kata Agus, Rabu (7/5/2026).

"Kemudian bisa jadi dengan kepastian hukum kemudian bisa jadi juga dengan melakukan perluasan terhadap permodalan, kemudahan permodalan bisa jadi juga kemudahan terhadap perizinan," lanjutnya.



Agus menyebut pemerintah perlu meyakinkan kembali kepercayaan pelaku usaha agar mereka mau berinvestasi dan melakukan ekspansi terhadap bisnisnya. Dengan begitu, akan terbuka lapangan kerja baru dan menciptakan wirausaha-wirausaha baru.