Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |10:20 WIB
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ketenagakerjaan, Agus Taufiq mendorong agar pemerintah melakukan upaya serius dalam menekan angka pengangguran yang saat ini tercatat kembali naik.

1. Berikan Insentif

Menurutnya, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif kepada para pengusaha sehingga ekosistem bisnis bisa kembali bergairah dan masalah pengangguran bisa diminimalisir.

"Menurut kami pemerintah perlu melakukan intervensi dalam bentuk insentif investasi kepada pelaku usaha dalam bentuk bisa jadi pengurangan angka pajak atau pemotongan pajak," kata Agus, Rabu (7/5/2026).

"Kemudian bisa jadi dengan kepastian hukum kemudian bisa jadi juga dengan melakukan perluasan terhadap permodalan, kemudahan permodalan bisa jadi juga kemudahan terhadap perizinan," lanjutnya.


Agus menyebut pemerintah perlu meyakinkan kembali kepercayaan pelaku usaha agar mereka mau berinvestasi dan melakukan ekspansi terhadap bisnisnya. Dengan begitu, akan terbuka lapangan kerja baru dan menciptakan wirausaha-wirausaha baru.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/320/3123700/partai_perindo-fDh6_large.jpg
THR Ojol Bersyarat 9 Jam Kerja, Partai Perindo: Aplikator Harus Lebih Adil hingga Cermati Beban Kerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement