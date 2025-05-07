Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 meningkat sekitar 38 ribu dibandingkan dengan data Februari tahun lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ketenagakerjaan, Agus Taufiq mengatakan angka pengangguran meningkat ini merupakan masalah serius yang perlu menjadi prioritas pemerintah.

1. Meningkatnya Jumlah Pengangguran

Agus menilai dengan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia akan berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ia pun meminta agar pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah yang taktis dan strategis, serta formulasi yang tepat juha cepat untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Menurut kami pemerintah perlu melakukan intervensi dalam bentuk insentif investasi kepada pelaku usaha dalam bentuk bisa pengurangan angka pajak atau pemotongan pajak, kemudian bisa jadi dengan kepastian hukum, kemudian bisa juga melakukan perluasan terhadap permodalan, kemudahan permodalan, juga kemudahan terhadap perizinan," kata Agus saat dijumpai di DPP Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Lebih jauh Agus menyebut pemerintah juga perlu meyakinkan kembali kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah sehingga mereka mau berinvestasi dan melakukan ekspansi terhadap bisnisnya. Dengan begitu, akan terbuka lapangan kerja baru dan bukan tidak mungkin jiga menciptakan wirausaha-wirausaha baru.