HOME FINANCE HOT ISSUE

Partai Perindo Siapkan Program Rumah Kerja Bantu Pemerintah Atasi Pengangguran

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |18:47 WIB
Partai Perindo Siapkan Program Rumah Kerja Bantu Pemerintah Atasi Pengangguran
Ketua DPP Perindo soal Pengangguran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berkomitmen membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran melalui program Rumah Kerja.

1. Pusat Pelatihan

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ketenagakerjaan menyatakan Agus Taufiq, program ini akan menjadi pusat pelatihan kompetensi bagi para pencari kerja.

"Partai Perindo berkomitmen untuk membantu dan mendukung pemerintah untuk mengatasi tingginya angka pengangguran serta banyaknya PHK yang sekarang terjadi, dengan kami akan melaunching program Rumah Kerja," kata Agus saat dijumpai di DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Agus menjelaskan, program Rumah Kerja akan hadir tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo yang tersebar di seluruh Indonesi. Program ini juga disebutnya akan menyasar berbagai kalangan.

"Kami akan mendorong untuk menjadi hak bagi generasi muda, milenial, maupun generasi Z, kaum perempuan, serta penyandang disabilitas yang mau belajar berwirausaha di Rumah Kerja Perindo. Tentu ada prioritas terhadap masyarakat yang membutuhkan," lanjutnya.

 

2. Ada Syarat dan Skema

Agus menambahkan, akan ada syarat dan skema pendaftaran bagi masyarakat yang ingin bergabung. Dengan program ini, Partai Perindo berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan keterampilan kerja dan pengurangan angka pengangguran di Indonesia.

"Ini kami masih sedang membuat guideline-nya. Tapi di seluruh DPW dan DPD akan kami dorong untuk melakukan atau membuat rumah kerja Perindo," pungkas Agus.

(Taufik Fajar)

Telusuri berita finance lainnya
