HOME FINANCE HOT ISSUE

Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |15:45 WIB
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
DPRD Perindo (Foto: Okezone)
A
A
A

Kotawaringin Timur - Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dinilai memiliki potensi ekonomi yang masih bisa dimaksimalkan selain dari pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit. Anggota DPRD Kotawaringin Timur dari Partai Perindo Hendra Sia meyakini sektor perikanan mampu turut menjadi penggerak pertumbuhan guna memacu kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten terluas di Kalteng, dan memiliki andalan perkebunan kelapa sawit yang memberi pendapatan penting bagi daerah. Namun, kita perlu juga memberi perhatian pada sektor lain seperti perikanan yang juga potensial berkontribusi jadi penggerak pertumbuhan,” kata Hendra Sia melalui keterangannya, Minggu (23/3/2025).

1. Tren Kenaikan

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur, produksi pada ikan pada 2023 sebanyak 25.394,81 ton basah, terdiri dari perikanan laut 9.472,97 ton, perairan umum 4.781,39 ton, dan budidaya 11.140,45 ton. Hasil ini melanjutkan tren kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, produksi perikanan darat juga terus meningkat menjadi sebesar 3.952,84 ton. Begitu pula produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan cukup bagus dan tersebar di seluruh kecamatan. Tercatat perikanan tangkap mendominasi di 3 kecamatan di wilayah pesisir yakni Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, dan Pulau Hanaut.

 

Halaman:
1 2
