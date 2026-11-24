Tak Hanya Listrik, Energi Surya Tekan Biaya Operasional dan Dorong Usaha Warga

Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membantu masyarakat menghemat biaya operasional hingga Rp400 ribu per bulan. (Foto: Okezone.com/PTK)

JAKARTA - Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membantu masyarakat menghemat biaya operasional hingga Rp400 ribu per bulan. Fasilitas energi surya tersebut juga mendukung kegiatan budidaya ikan dan tanaman hidroponik di Kelurahan Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menghasilkan tambahan pendapatan kelompok masyarakat sekitar Rp3,8 juta per bulan.

Pengelola Kelompok Desa Energi Berdikari (DEB) Kariangau, Mirawati, mengatakan penggunaan energi surya memberikan manfaat bagi kegiatan produktif masyarakat, terutama dalam menekan biaya operasional dan mendukung pengembangan usaha kelompok.

"Kami sangat merasakan manfaat dari adanya bantuan PLTS ini. Penggunaan energi surya dapat menghemat pengeluaran hingga Rp400 ribu setiap bulan. Selain itu, fasilitas yang tersedia juga mendukung kegiatan produktif masyarakat, seperti budidaya ikan dan tanaman hidroponik. Dari kegiatan tersebut, kelompok masyarakat dapat memperoleh tambahan penghasilan kurang lebih Rp3,8 juta per bulan," ungkap Mirawati

Program pemanfaatan PLTS di Kariangau telah berjalan sejak 2024. Selain membantu aktivitas ekonomi masyarakat, penggunaan energi surya tersebut juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sekitar 55 kilogram CO₂ per bulan.

Untuk memastikan fasilitas tersebut terus memberikan manfaat, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) melakukan monitoring dan edukasi pemanfaatan PLTS melalui kegiatan Monitoring dan Edukasi PLTS Desa Energi Berdikari Kariangau Tahap III pada November 2026.