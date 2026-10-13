Harga Minyak Mentah Indonesia Naik ke USD112,81 per Barel Imbas Konflik AS-Iran

JAKARTA - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia. Pemerintah menetapkan rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia pada September 2026 sebesar USD112,81 per barel, naik USD23,38 dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar USD89,43 per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan, kenaikan ICP mencerminkan tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan minyak global.

"Rata-rata ICP bulan September 2026 yang melonjak naik menjadi USD112,81 per barel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan," ujar Laode di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Laode, eskalasi konflik militer dan kebuntuan diplomasi di Timur Tengah meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan salah satu rute strategis perdagangan minyak dunia.

Tekanan terhadap pasokan terlihat dari penurunan ekspor minyak mentah melalui jalur tersebut yang sempat mencapai 28 persen dibandingkan Juli 2026. Kondisi ini memperbesar kekhawatiran pasar terhadap kelancaran distribusi minyak mentah internasional.

Risiko pasokan juga meningkat akibat serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah penutupan sementara Pipa East-West Arab Saudi yang memiliki kapasitas 7 juta barel per hari setelah serangan drone. Penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan.

Selain itu, penundaan kuota produksi oleh OPEC+ serta serangan terhadap infrastruktur kilang dan terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah turut memperketat pasokan minyak mentah global.