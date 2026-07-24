Harga Minyak Kembali Naik, Purbaya Siapkan Skenario APBN

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merancang sejumlah skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mengantisipasi dampak lonjakan harga minyak mentah global.

Menurut Purbaya, pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan alokasi subsidi energi dan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Meski demikian, kalkulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak tetap dijalankan sebagai langkah mitigasi risiko.

Purbaya menyampaikan bahwa penyusunan simulasi tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet, agar pemerintah memiliki kesiapan matang menghadapi dinamika harga minyak dunia.

"Kalau yang subsidi (energi) akan kita jaga terus. Cuma kemarin waktu di rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, kan satu saja atau lebih jadi bagaimana kita anggarannya? Jadi kita kan sedang hitung tadi," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Hasil perhitungan simulasi ini nantinya akan menjadi pijakan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal lanjutan jika tren penguatan harga minyak terus berlanjut.