BTN Catat Nilai Transaksi Digital Capai Rp103,53 Triliun, Naik 44 Persen

JAKARTA - Pengguna aplikasi balé by BTN menembus 5,02 juta hingga September 2026. Seiring pertumbuhan pengguna, jumlah transaksi melalui layanan digital PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencapai 2,23 miliar transaksi, tumbuh 46 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Nilai transaksi balé by BTN tercatat Rp103,53 triliun, meningkat 44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah pengguna terdaftar tumbuh 51 persen secara tahunan. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, pencapaian lebih dari lima juta pengguna merupakan buah dari perjalanan BTN memodernisasi layanan dan memperkuat bisnis transaksi digital dalam beberapa tahun terakhir.

“Pencapaian lima juta pengguna ini patut kita banggakan. Dalam waktu sekitar satu setengah tahun sejak diluncurkan, balé by BTN telah menjadi bagian penting dari modernisasi BTN. Ke depan, kami ingin balé by BTN semakin personal dan memiliki keunikan yang membedakannya dari layanan digital lainnya,” ujar Nixon.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pengembangan fungsi balé by BTN yang semakin luas. Saat ini, balé by BTN telah memiliki lebih dari 764 fitur yang tidak hanya melayani kebutuhan dasar perbankan, tetapi juga berbagai kebutuhan sehari-hari nasabah.

Melalui balé by BTN, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan, membeli tiket pesawat dan hotel, tiket kereta dan Whoosh, membeli pulsa dan paket data, voucher belanja, mengakses layanan wisata dan event, hingga memanfaatkan sejumlah solusi pembiayaan. BTN juga mengembangkan balé Properti untuk membantu masyarakat mencari hunian sekaligus mengakses perjalanan pembiayaan rumah secara lebih mudah.

Dengan demikian, pengembangan balé by BTN diarahkan bukan sekadar menjadi mobile banking, melainkan super app yang menghubungkan kebutuhan finansial, hunian, dan lifestyle nasabah dalam satu ekosistem digital.

“Persaingan layanan digital akan terus berkembang dan fitur akan semakin mudah ditiru. Karena itu, balé by BTN harus memiliki pengalaman yang khas. Kami ingin layanan ini semakin dekat dengan kebutuhan nasabah dan memberikan kemudahan yang benar-benar relevan dengan aktivitas mereka,” kata Nixon.