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BTN Resmi Akuisisi Portofolio Kredit Pensiun SMBC Indonesia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |15:32 WIB
BTN Resmi Akuisisi Portofolio Kredit Pensiun SMBC Indonesia
BTN (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN), telah resmi mengumumkan penyelesaian proses alih kelola aset. Melalui sinergi finansial ini, kedua bank berkomitmen mengutamakan aspek kepatuhan tata kelola demi menjamin kenyamanan dan kelancaran masa transisi bagi para nasabah pensiunan.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, akuisisi portofolio ini merupakan bagian dari agenda besar untuk memperkuat peran perseroan dalam mendampingi seluruh siklus kehidupan finansial masyarakat.

"Langkah ini bukan berarti BTN meninggalkan bisnis perumahan. Justru sebaliknya, kami ingin memperkuat perjalanan layanan BTN kepada masyarakat, mulai dari membantu memiliki rumah, memenuhi kebutuhan finansial sepanjang masa produktif, hingga memasuki masa pensiun dengan tetap nyaman dan sejahtera," kata Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

BTN memastikan kehadirannya tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah pertama, tetapi juga mengawal ketahanan ekonomi nasabah hingga memasuki hari tua.

"Bahkan bagi para pensiunan yang belum memiliki rumah, BTN tetap siap menjadi mitra dalam mewujudkan impian tersebut," imbuh Nixon.

Nixon membantah anggapan bahwa perluasan lini bisnis ini akan mengaburkan fokus utama emiten pelat merah tersebut. Ia menjamin kompetensi bisnis pembiayaan perumahan (mortgage) akan tetap menjadi jantung bisnis utama BTN, sementara program ekspansi ke segmen pensiunan ini berfungsi sebagai pelengkap ekosistem layanan yang menyeluruh.

"Transformasi Beyond Mortgage yang kami jalankan bukan berarti keluar dari bisnis perumahan. Perumahan tetap menjadi inti bisnis BTN. Yang kami lakukan adalah melengkapi ekosistem layanan sehingga hubungan BTN dengan nasabah tidak berhenti setelah rumah dimiliki, tetapi terus berlanjut hingga masa pensiun. Dengan demikian, kami dapat terus menciptakan nilai tambah sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan para nasabah," jelas Nixon.

 

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Topik Artikel :
SMBC Indonesia btn BBTN Bank BTN
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