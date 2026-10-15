Warga Diimbau Tak Timbun BBM Subsidi di Bali, Ganggu Distribusi

Masyarakat diimbau untuk tidak menimbun atau menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. (foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA — Masyarakat diimbau untuk tidak menimbun atau menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah upaya normalisasi distribusi BBM di Bali. Praktik tersebut dapat menghambat kelancaran penyaluran dan mengurangi akses masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, masyarakat perlu menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya untuk mendukung kelancaran distribusi energi di Bali.

“Di tengah upaya normalisasi distribusi BBM di Bali, kami berharap masyarakat dapat mendukung kelancaran penyaluran energi dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Penimbunan maupun pembelian BBM subsidi untuk dijual kembali secara ilegal dapat mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat yang berhak,” ujar Kitty, Kamis 915/10/2026).

Ia menambahkan, masyarakat yang menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135.

Pelapor diimbau menyertakan informasi dan bukti pendukung, seperti foto kendaraan serta nomor polisi (nopol) kendaraan yang diduga terlibat, untuk membantu proses tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi juga dapat berujung pada sanksi hukum. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM di Bali. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dan penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.

(Feby Novalius)

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