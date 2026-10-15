Antrean BBM di Bali Masih Terjadi, 66 SPBU di Denpasar dan Badung Beroperasi 24 Jam

Pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) di Bali terus dipercepat melalui penguatan armada mobil tangki, penambahan personel. (Foto: Okezone.com/Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA – Pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) di Bali terus dipercepat melalui penguatan armada mobil tangki, penambahan personel, pengoperasian terminal selama 24 jam, serta kedatangan kapal pengangkut BBM. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat distribusi BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan membantu mengurai antrean yang masih terjadi di sejumlah wilayah Bali.

Penguatan distribusi dilakukan dengan menyiagakan 108 mobil tangki, yang terdiri atas 99 unit mobil tangki siaga dan sembilan unit mobil tangki spot charter. Kesiapan armada tersebut didukung oleh 465 Awak Mobil Tangki (AMT), termasuk 365 personel siaga dan 100 personel bantuan dari daerah lain. Penambahan armada dan personel ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penyaluran BBM dari terminal ke SPBU.

Selain itu, Fuel Terminal (FT) Sanggaran dan Integrated Terminal (IT) Manggis beroperasi selama 24 jam untuk mendukung kelancaran distribusi. Penguatan pasokan juga dilakukan melalui kedatangan kapal pengangkut BBM yang telah bersandar. Dengan demikian, proses penerimaan dan penyaluran BBM dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan bahwa berbagai langkah operasional terus dilakukan secara terintegrasi untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

“Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan distribusi BBM di Bali melalui penguatan armada mobil tangki, dukungan personel lintas daerah, operasional terminal selama 24 jam, serta optimalisasi pasokan melalui kapal yang telah bersandar. Seluruh upaya ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU, membantu mengurai antrean, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan BBM,” ujar Kitty, Kamis (15/10/2026).