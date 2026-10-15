Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antrean BBM di Bali Masih Terjadi, 66 SPBU di Denpasar dan Badung Beroperasi 24 Jam

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |15:02 WIB
Antrean BBM di Bali Masih Terjadi, 66 SPBU di Denpasar dan Badung Beroperasi 24 Jam
Pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) di Bali terus dipercepat melalui penguatan armada mobil tangki, penambahan personel. (Foto: Okezone.com/Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA – Pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) di Bali terus dipercepat melalui penguatan armada mobil tangki, penambahan personel, pengoperasian terminal selama 24 jam, serta kedatangan kapal pengangkut BBM. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat distribusi BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan membantu mengurai antrean yang masih terjadi di sejumlah wilayah Bali.

Penguatan distribusi dilakukan dengan menyiagakan 108 mobil tangki, yang terdiri atas 99 unit mobil tangki siaga dan sembilan unit mobil tangki spot charter. Kesiapan armada tersebut didukung oleh 465 Awak Mobil Tangki (AMT), termasuk 365 personel siaga dan 100 personel bantuan dari daerah lain. Penambahan armada dan personel ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penyaluran BBM dari terminal ke SPBU.

Selain itu, Fuel Terminal (FT) Sanggaran dan Integrated Terminal (IT) Manggis beroperasi selama 24 jam untuk mendukung kelancaran distribusi. Penguatan pasokan juga dilakukan melalui kedatangan kapal pengangkut BBM yang telah bersandar. Dengan demikian, proses penerimaan dan penyaluran BBM dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan bahwa berbagai langkah operasional terus dilakukan secara terintegrasi untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

“Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan distribusi BBM di Bali melalui penguatan armada mobil tangki, dukungan personel lintas daerah, operasional terminal selama 24 jam, serta optimalisasi pasokan melalui kapal yang telah bersandar. Seluruh upaya ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU, membantu mengurai antrean, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan BBM,” ujar Kitty, Kamis (15/10/2026).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247835//bbm-WRFt_large.jpg
Harga BBM Pertamina 15 Oktober 2026, Pertamax Rp15.950 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247961//truk-FxSc_large.jpeg
Pertamina Tambah 57,9 Juta Liter BBM di Bali, 60 SPBU Beroperasi 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247909//bbm-51hH_large.jpg
Antrean Panjang di SPBU, Distribusi BBM Terkendala Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247928//bbm-52sB_large.jpg
BBM di Bali Langka Picu Antrean Panjang, Bahlil: Stok Nasional 16-18 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247905//bbm-Pmqz_large.jpg
Ombudsman Gerak Cepat Selidiki Penyebab Antrean BBM di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247902//bbm-txzy_large.jpg
Ombudsman Heran BBM Diklaim Aman tapi Langka di Sejumlah Daerah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement