Jadi Wamentan, Alim Setiawan Bidik Pemanfaatan Riset Kampus untuk Swasembada Pangan dan Hilirisasi

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) pada Kamis (15/10/2026). (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) pada Kamis (15/10/2026). Alim menyatakan akan mendorong penerapan hasil riset dan inovasi perguruan tinggi untuk mendukung sektor pertanian, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian.

Alim mengatakan, latar belakangnya sebagai akademisi menjadi modal untuk menjembatani hasil penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan sektor pertanian. Ia berharap berbagai inovasi yang dihasilkan kampus dapat diterapkan secara langsung untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian.

“Karena saya berasal dari kalangan perguruan tinggi, saya berharap hasil riset dan inovasi dari perguruan tinggi dapat diterapkan untuk mendukung keberhasilan program swasembada pangan dan hilirisasi, terutama dalam meningkatkan nilai tambah,” ujar Alim seusai pelantikan.

Menurut Alim, perguruan tinggi memiliki beragam inovasi yang berpotensi mendukung peningkatan produksi pertanian. Salah satunya adalah pengembangan varietas unggul melalui penelitian.

“Inovasi di perguruan tinggi banyak sekali, mulai dari varietas unggul hingga berbagai inovasi lainnya. Saya berharap dapat membantu Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam memanfaatkan inovasi tersebut,” katanya.

Alim juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjabat sebagai Wamentan. Ia menyatakan siap membantu Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjalankan program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya diharapkan bisa membantu Menteri Pertanian Amran Sulaiman, terutama untuk mewujudkan program strategis nasional terkait swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian,” tuturnya.

(Feby Novalius)

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