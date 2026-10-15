Profil Alim Setiawan Slamet, Rektor IPB yang Kini Jadi Wamentan

lim Setiawan Slamet resmi menjabat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA — Alim Setiawan Slamet resmi menjabat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Alim menjabat sebagai Rektor IPB University dan memiliki pengalaman di bidang akademik serta manajemen perguruan tinggi.

Alim merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan latar belakang pendidikan di bidang teknologi industri pertanian. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada 2005 dan magister pada 2009 di bidang yang sama.

Alim kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di Ehime University, Jepang, pada bidang Agricultural Marketing and Agribusiness dan meraih gelar doktor pada 2017.

Perjalanan Karier Alim Setiawan Slamet

Sebelum menjabat Wamentan, Alim menempati sejumlah posisi di lingkungan IPB. Kariernya mencakup bidang kemahasiswaan, manajemen, serta pengelolaan sumber daya dan infrastruktur perguruan tinggi.

Pada 2007–2012, Alim tercatat sebagai asisten rektor IPB. Ia kemudian menjadi anggota Komisi Kemahasiswaan di Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), pada 2008–2013.

Selanjutnya, Alim menjabat Kepala Kantor Sekretariat Rektor IPB pada 2013–2014. Ia juga dipercaya sebagai Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier pada 2018–2022.