Dilantik Jadi Wamentan, Alim Setiawan Slamet Punya Kekayaan Rp4,42 Miliar

Presiden Prabowo Subianto melantik Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan). (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan). Rektor IPB University tersebut tercatat memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp4,42 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Posisi Wamentan sebelumnya kosong setelah Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Rabu (22/7/2026).

Kini, Alim akan mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan tugas di Kementerian Pertanian.

Mengutip data LHKPN, berikut rincian harta kekayaan Alim Setiawan Slamet.

Rincian Harta Kekayaan Alim Setiawan Slamet

1. Tanah dan bangunan: Rp4.875.000.000