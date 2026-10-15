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Rektor IPB Alim Setiawan Sambangi Istana, Bakal Dilantik Jadi Wamentan?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |14:14 WIB
Rektor IPB Alim Setiawan Sambangi Istana, Bakal Dilantik Jadi Wamentan?
Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan. (Foto: Okezone.com/IPB)
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JAKARTA — Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026). Kedatangannya terjadi di tengah agenda pelantikan sejumlah pejabat baru di Istana Negara.

Alim mengaku belum mengetahui secara pasti tujuan kehadirannya di Istana. Ia mengatakan kedatangannya merupakan permintaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Pak Seskab, Pak Teddy, meminta saya hadir ke Istana,” ujar Alim kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Alim belum memberikan kepastian. Ia meminta awak media menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Saya belum tahu. Nanti dilihat saja. Tadi saya juga masih di kampus menerima asesor, kemudian Pak Seskab meminta saya ke sini,” kata Alim.

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